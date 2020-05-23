محافظ بابل: إجراءات جديدة في عيد الفطر المبارك

2020/05/23 | 13:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ بابل حسن منديل عن تفاصيل خطة وإجراءات المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

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