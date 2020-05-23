نزيف الجائحة يصل إلى شركة ميتسوبيشي للطائرات

2020/05/23 | 13:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وسط الخسائر الفادحة التي تواجهها صناعة الطائرات وشركات الطيران بعد تفشي فيروس كورونا المستجد ووقف حكومات العالم حركة السفر الجوي لاحتواء الفيروس، تتساقط شركة تلو الأخرى ومصنع تلو الآخر في دوامة الديون والخسائر وتحديات التشغيل التي تجبرها إما على تقليص عملياتها وأنشطتها أو إعلان إفلاسها تماما.بالأمس القريب، أعلن مجلس الوزراء التايلاندي […]

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