الحشد الشعبي يتصدى لهجوم “داعشي” غرب كركوك

2020/05/23 | 13:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات الحشد الشعبي، السبت، لهجوم شنه فلول تنظيم “داعش” الإرهابي غرب كركوك.

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