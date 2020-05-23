2020/05/23 | 13:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير: العهد نيوز- بغداد- خاص ونحن نعيش في اجواء يوم القدس العالمي، وما احدثه من تجليات في خارطة التاريخ للقضية الفلسطينية، فاننا نستذكر الشريط الذي ما زال يمر امام اعين اجيالنا منذ احتلال الصهاينة لفلسطين لحد يومنا هذا.ويبدو ان الاسلوب الذي اتبع في احتلال فلسطين وبعض الاراض العربية في سوريا ولبنان، هو نفس الاسلوب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي ومطالبته باخراج القوات الامريكية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي ومطالبته باخراج القوات الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).