نائب: شخصية بصرية تقترب من تولي وزارة النفط

2020/05/23 | 13:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو في مجلس النواب، السبت، عن قرب حسم حقيبة النفط لشخصية بصرية.وقال النائب مظفر الفضل، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “المباحاثات حول حقيبة النفط الشاغرة بحكومة الكاظمي وصلت إلى مراحل متقدمة”.ولفت إلى أنه “سيتم اختيار احد الأسماء الخمسة المطروحة لشغل المنصب بعد رفض 43 مرشحا من قبل الكتل”.وأكد […]

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