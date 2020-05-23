مذيعة أمريكية لترامب: يا دونالد أنت شخص مريض!

2020/05/23 | 13:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت مذيعة أمريكية على الهواء مباشرة الرئيس دونالد ترامب بأنه “شخص مريض ومثير للاشمئزاز”، وذلك بعد هجوم ترامب على زوجها الصحفي الذي انتقد تعامله مع أزمة فيروس كورونا في البلاد.وخلال برنامج صباحي على قناة MSNBC وجهت المذيعة ميكا بريجنسكي انتقادات لاذعة لترامب ردا على تصريحات له حول عدد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة.وأشارت

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