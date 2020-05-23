الأساطير وفكرة الجحيم فى الديانة العبرية - طلعت رضوان

2020/05/23 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلعت_رضوان كيف تحاورأهل الجنة وأهل النار؟ولماذا قال القرآن ((لأملأنّ جهنم من الجنة والناس أجمعين))؟ يعتقد المسلمون أنّ (ديانتهم) تختلف عن اليهودية وعن المسيحية، ونفس الأمر عند المؤمنين باليهودية وعند المؤمنين بالمسيحية، بينما المُـتأمل فى كتب الدينة العبرية (اليهودية/ المسيحية/ الإسلام) سيكتشف أنّ فى هذه الكتب العديد من التشابهات ، بل إنّ معظمها جاء فى أساطير الشعوب القديمة ، فقد تناولتْ الأساطير ......





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