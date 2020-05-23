2020/05/23 | 13:26 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشفى الشطرة يدين اعتداء عائلة متوفي على الكوادر الطبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 13:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفى الشطرة يدين اعتداء عائلة متوفي على الكوادر الطبية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشفى الشطرة يدين اعتداء عائلة متوفي على الكوادر الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).