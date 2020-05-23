تهيئة مراكز صحية خافرة في عموم كربلاء اثناء أيام عيد الفطر

2020/05/23 | 13:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم السبت، عن تهيئة مراكز صحية خافرة في عموم المحافظة تقدم خدماتها للمواطنين طيلة أيام عيد الفطر المبارك ، وشددت بمتابعة المراكز الخافرة من قبل فرق خاصة والدوام فيها يكون بنسبة 100 بالمائة .وقال مدير قسم العمليات وطب الطوارئ جودت عبد […]

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