عضو بالمالية النيابية: مبلغ الـ400 مليار دينار لم يطلق لغاية الان

2020/05/23 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عصو اللجنة المالية النيابية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني احمد الصفار ، السبت ، أن مبلغ الـ ٤٠٠ مليار دينار عراقي لم تطلق رسميا لغاية الان.وقال الصفار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “البنك المركزي داخل إقليم كردستان ينتظر اشعار من الحكومة بصرف الأموال”، مبينا أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اوعز بكتاب رسمي بتخصيص […]

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