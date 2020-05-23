لقاء بين الكاظمي و16 نائبا بصريا بشأن مرشح النفط اليوم

2020/05/23 | 13:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي ، السبت ، عن لقاء بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي و16 نائبا من المحافظة لبحث قضية مرشح وزارة النفط، فيما عد انسحاب ثمانية نواب لا قيمة له.

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