وزارة الكاظمي حتى الإنتخابات المقبلة

2020/05/23 | 13:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فارس الخطاب بعد إنتظار كاد فيه العراقيون أن يفقدوا أملهم برحيل وزارة عادل عبد المهدي المستقيلة منذ خمسة أشهر إستطاع رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي أن يحصل على توافقات...أكمل القراءة ←

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