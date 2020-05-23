ترمب العراقي بين جو بايدن كورونا

2020/05/23 | 13:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي قد تكون سوءات الدنيا كلُّها في الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كما يراه نصف الأمريكيين والأوربيين والروس والهنود واليابانيين والكوريين الجنوبيين والشماليين والأفارقة، وكلُ الروس وكل الصينيين، ولكن العراقيين،...أكمل القراءة ←

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