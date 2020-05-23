الغانمي : لدينا خطة لمكافحة الفساد والرشوة وتغيير المناصب الامنية بمحافظة كركوك

2020/05/23 | 13:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كركوك كشف وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت ، عن خطة الوزارة في شان إجراء تغييرات في المناصب الأمنية بمحافظة كركوك. وعقد الغانمي اجتماعاً مع محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد وقيادة عمليات كركوك وشرطة المحافظة والمسؤولين الأمنيين فيها. وقال الغانمي في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأمني، إن وزارة الداخلية لديها خطة لمواجهة تفشي الفساد والرشوة. وأوضح الغانمي أن الوزارة تسعى لإجراء تغييرات في جميع المناصب الامنية كل ثلاث سنوات. يشار إلى أن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي وصل اليوم إلى محافظة كركوك.

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