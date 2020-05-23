2020/05/23 | 13:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أكد النائب محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن أي استقطاع برواتب الموظفين يعد غير مقبول إذا لم ترافقه إجراءات صارمة بمحاسبة الفاسدين.وقال السوداني في تغريدة على "تويتر"،:أيّ استقطاع من رواتب الموظفين لن يكون مقبولاً من الشعب ما لم ترافقه إجراءات جادة وصارمة في محاسبة الفاسدين وإصلاح "ملموس في الاقتصاد المنهار.وكشف وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، عن الفئات المشمولة بتخفيض الرواتب، فيما حدد آلية الاستقطاع وطرق تقليصه أو سحبه ادخاريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني :حاسبوا الفاسدين قبل استقطاع رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني :حاسبوا الفاسدين قبل استقطاع رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).