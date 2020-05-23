اعتماد مستشفى الحسن في كربلاء مركزا للدراسات العليا (البورد العربي)

2020/05/23 | 13:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم السبت ، عن حصول موافقة وزير الصحة حسن التميمي على اعتماد مستشفى الامام الحسن عليه السلام (المستشفى التركي ) مستشفى تعليمي ومركزا للدراسات العليا البورد العربي .وذكر الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الوزارة وافقت على […]

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