العثيمين يدعو إلى التفاؤل والفرح والثقة في الله في عيد الفطر السعيد

2020/05/23 | 13:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد للعام الهجري 1441، وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يمنّ على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.وقال العثيمين إن فرحة العيد تأتي وسط قلق وظروف صعبة يعيشها العالم الإسلامي والعالم، تسببت بها جائحة كورونا المستجد – كوفيد 19.وتضرع الأمين […]

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