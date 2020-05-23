صرخة نيابية

2020/05/23 | 13:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جعفر العلوجي نادر ما تجد شخصيات سياسية تتحدث بكل وضوح وصراحة تامة عن الوضع العام في العراق ، النائب زياد الجنابي بكل شجاعة تحدث بألم ووجع عراقي اصيل عن الضيم...أكمل القراءة ←

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