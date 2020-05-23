صنجم دولي سابق يخشى من تأثير كورونا على مستوى اسود الرافدين

2020/05/23 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعرب نجم المنتخب الوطني السابق، قصي منير، عن قلقه من ان تؤثر جائحة فيروس كورونا على مستوى المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة للكأس العالم 2022.وقال منير في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “فكرة الصعود إلى كأس العالم بعد تصدرنا لمجموعتنا غير واضحة لغاية الان واتمنى ازمة كورونا لا تأثر على وضع منتخبنا خاصة […]

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