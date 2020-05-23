2020/05/23 | 13:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: كركوك لم تشهد إنشاء أية محطة كهرباء منذ 2003 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 13:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: كركوك لم تشهد إنشاء أية محطة كهرباء منذ 2003) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: كركوك لم تشهد إنشاء أية محطة كهرباء منذ 2003) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).