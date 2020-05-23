2020/05/23 | 13:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي مستشار ولي العهد السعودي ورئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، وهو يحطم جهاز تلفزيون بسبب مباراة على "بلاي ستيشن".

ونشر آل الشيخ فيديو على صفحته الرسمية على تويتر لمباراة ضد الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، سعود آل سويلم، ويظهر في الفيديو وهو يقدم على تحطيم الجهاز بعد تلقيه هدف.

وكتب المستشار السعودي "في أحداث شغب بسيطة..



بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة..



لسا المباراة ما انتهت".

وحقق الفيديو 3.5 مليون مشاهدة على تويتر، وآلاف المشاركات وعمليات إعادة التغريد.

في أحداث شغب بسيطة ...



بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة ...



لسا المباراة ما انتهت pic.twitter.com/NrNjZ2jbVD— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 22, 2020

وتفاعل السعوديون مع فيديو تحطيم جهاز التلفزيون، وانقسموا بين من انتقد آل الشيخ وبين من تلقى الأمر بروح الفكاهة.

ومازح أحد المغردين المستشار السعودي بالقول "واضح الظلم التحكيمي".

اوووف واضح الظلم التحكيمي يابو ناصر مع ذلك صراحة قمة بالروح الرياضية 😂اهم شي معطي الناقل الرسمي ظهرك لا تبين حركة الشفايف و تستقعد لك لجنة الانضباط 😅— سامي الجابر (@SamiAlJaber) May 22, 2020

فيما انتقد آخرون ما أقدم عليه، وعابوا عليه "تعصبه" في وقت يجب أن يكون فيه "قدوة للتسامح وتقبل الهزيمة وعدم التعصب".

معالي الوزير: انت لم تكسر التلفزيون فقط، انت (كسرت) مشروع كبير اسمه (الروح الرياضية) على الهواء مباشرة ،، ماذا اقول لابني الذي احاول دائما ان اغرس فيه تقبل الهزيمة وعدم التعصب؟؟؟ سامحك الله— د.



عبدالعزيز الذكري (@Dr_althikri) May 22, 2020

يذكر أن المباراة كانت جزءا من تحدي بين آل الشيخ وآل سويلم بهدف دعم مبادرة "جود للإسكان" الخيرية، وقال آل الشيخ إن المبادرة وفرت قرابة 30 منزلا لـ30 أسرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو يثير تفاعل المغردين في السعودية.. تركي آل الشيخ يحطم شاشة تلفزيون) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو يثير تفاعل المغردين في السعودية.. تركي آل الشيخ يحطم شاشة تلفزيون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).