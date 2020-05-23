الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية لملاحقة “داعش” في صحراء الرمادي

2020/05/23 | 13:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذت قوة من الحشد الشعبي، السبت، عملية استباقية لملاحقة فلول تنظيم “ داعش” الارهابي في جزيرة غرب الرمادي.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من فوج الرمادي الثالث عشر ضمن قيادة عمليات الحشد في الانبار نفذت عملية استباقية لملاحقة فلول داعش في صحراء غرب مدينة الرمادي”.وأضاف البيان، أن […]

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