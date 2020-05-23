المنظمات المهنية … بديل الأحزاب السياسية … في إدارة الدولة العراقية

2020/05/23 | 13:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد عبد اللطيف سالم القسم الثاني إن حرص الدولة على إعتماد توجهات ثقافية عراقية أصيلة أمنيات بعيدة المنال ، لغلبة التوجهات العرقية والطائفية والمذهبية والإثنية السياسية على كل شيء ،...أكمل القراءة ←

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