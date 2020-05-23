المركز العالمي لمكافحة الارهاب: 1000 الماني داعشي في العراق وسوريا

2020/05/23 | 13:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير من موقع المركز العالمي لمكافحة الارهاب في لاهاي، بأن هناك اكثر 1000 الماني في صفوف تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا .وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أن ” أن 330 ألمانيًا فقط عاد معظمهم إلى ألمانيا في موجات بين عامي 2014 و 2015 ، مع عودة عدد أقل كل […]

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