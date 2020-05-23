إصابة ضابط ومنتسبين اثنين بتعرضين منفصلين لداعش في سامراء وعكاشات

2020/05/23 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت (23 ايار 2020)، إصابة ضابط ومنتسبين اثنين في الشرطة الاتحادية والجيش العراقي، في نعرضين منفصلين لداعش في سامراء وعكاشات.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "إطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية على نقطة تابعة الى اللواء 17 بالشرطة الاتحادية في منطقة البو خدو/ جلام سامراء، قد أسفر عن جرح منتسبين إثنين".

وأضافت أن "عناصر من عصابات داعش الارهابية استهدفت نقطة تابعة الى فرقة المشاة الأولى في تقاطع عكاشات، مما ادى الى جرح ضابط".

بغداد اليوم-كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، أن القوات الأمنية وأهالي قرية ’’قوشقاية’’ في كركوك أحبطوا تسللاً لمجموعة داعشية، ومقتل أحد المواطنين.

وذكرت الخلية، في بيان، ان "مجموعة ارهابية داعشية تسللت الى&nb

بغدادب اليوم- كركوك

عقد وزير ااداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت اجتماعا موسعا مع القيادات الامنية في محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، إن "الغانمي وصل محافظة كركوك وعقد اجتماعا موسعا مع القادة الامنيين لبحث اخر التطورات الامني

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب فرات التميمي، السبت (23 ايار 2020)، الى اناطة ملف الاشراف على سيطرات محافظة ديالى الخارجية الى قوة خاصة من بغداد لانهاء 3 مخاطر في ان واحد.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" محافظة ديالى تو

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