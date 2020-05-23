عضو بالمالية النيابية يقدم مقترحاً يتضمن ثلاث خطوات لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق

2020/05/23 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، السبت (23 أيار 2020)، أن وزارة المالية تشكو من قلة السيولة المالية بسبب استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية، فيما قدم مقترحاً يتضمن ثلاث خطوات لمواجهة الأزمة الاقتصادية في العراق.

وقال قدو في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الوضع الاقتصادي للبلاد صعب جدا نتيجة استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية".





واضاف ان "وزارة المالية تشكو من قلة السيولة المالية، بالتالي الامر الذي سينعكس سلبا على الكثير من مفاصل المهمة والضرورية".





وشدد عضو المالية النيابية، على "ضرورة تقليص النفقات غير الضرورية واستعاد الاموال المنهوبة وتقليل الاستيراد العشوائي".

وكان عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني،حمل، في وقت سابق من اليوم ، رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، مسؤولية "قلة" السيولة النقدية، التي تسلمتها الحكومة الجديدة.

وقال الرديني في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، لم يكن يتبع خطة واضحة"، مبينا ان "الامور لم تكن بيد عبد المهدي، وترك تدبير الامر بيد أي جهة تأتي إليه ليحملها المسؤولية".

وأوضح، أن "عادل عبد المهدي، لم يتبع خطة اقتصادية واضحة، تحافظ على السيولة النقدية، وأطلق زيادة في صرف الأموال".

ورأى، أن "تسليم سيولة نقدية قليلة من قبل حكومة عادل عبد المهدي، لم تكن مقصودة لإحراج الحكومة الجديدة ولكن الظروف التي حصلت وضعف التخطيط ادى الى قلة السيولة".

وأضاف، ان "ايرادات النفط 2 تريلون دينار عراقي، في حين نحتاج لسد الرواتب الى ما يقارب 6 تريلون دينار"، مشيرا الى ان "تحركات الكاظمي بدأت في تقليص الرواتب العالية من اجل تمشية بعض الأمور لحين اتخاذ قرارات هامة تخص مصلحة لبلد".

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