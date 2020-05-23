القوات الأمنية وأهالي قرية ’’قوشقاية’’ في كركوك يحبطون تسللاً لمجموعة داعشية ومقتل أحد المواطنين

2020/05/23 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، أن القوات الأمنية وأهالي قرية ’’قوشقاية’’ في كركوك أحبطوا تسللاً لمجموعة داعشية، ومقتل أحد المواطنين.

وذكرت الخلية، في بيان، ان "مجموعة ارهابية داعشية تسللت الى قرية قوشقاية التابعة لقضاء الدبس بمحافظة كركوك لاستهداف مزارع الحنطة".

واشارت الى ان "أهالي القرية مع القوات الامنية تصدوا للهجوم".





ولفتت الى ان "الحادث أدى الى استشهاد مواطن".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت (23 ايار 2020)، إصابة ضابط ومنتسبين اثنين في الشرطة الاتحادية والجيش العراقي، في نعرضين منفصلين لداعش في سامراء وعكاشات.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "إطلاق نار مباشر من ق

بغدادب اليوم- كركوك

عقد وزير ااداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت اجتماعا موسعا مع القيادات الامنية في محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، إن "الغانمي وصل محافظة كركوك وعقد اجتماعا موسعا مع القادة الامنيين لبحث اخر التطورات الامني

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب فرات التميمي، السبت (23 ايار 2020)، الى اناطة ملف الاشراف على سيطرات محافظة ديالى الخارجية الى قوة خاصة من بغداد لانهاء 3 مخاطر في ان واحد.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" محافظة ديالى تو

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