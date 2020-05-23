هذا ماغرد به رئيس العراق في تهنئة العيد

2020/05/23 | 13:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، التهاني للشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر.مؤكدا على ضرورة التكاتف بين العراقيين لمواجهة التحديات وانتشار جائحة ك...

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