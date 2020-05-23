الجنابي: ارجاع نازحي الجرف دون تدقيق أمني يشكل خطرا على الناحية

2020/05/23 | 13:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..دعت النائب عن محافظة بابل مها الجنابي، السبت ، الى انهاء ملف النازحين لتلافي عودة المجاميع الارهابية وتناميها من جديد، مؤكدة أن ارجاع النازحين دون تدقيق امني يشكل خطورة على ناحية جرف النصر.وقالت الجنابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عدم إجراء التدقيق الأمني بشكل عملي يتسبب في عودة الارهاب داخل جرف النصر”، […]

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