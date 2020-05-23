لاعب فرنسي يبيع ميدالية مونديال روسيا 2018

2020/05/23 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال موقع فرنسي، اليوم السبت، ان لاعباً من المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم الذي اقيم في روسيا 2018 باع ميداليته الذهبية.ولم يكشف موقع Le Soir عن اسم اللاعب الذي قرر التخلي عن ميداليته الذهبية او عن سبب بيعه لها، في حين تمكن اللاعب من كسب ما يقرب من 66 ألف يورو.[…]

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