شاهد: أحدث هواتف سامسونغ المخصصة للجيش والقوات الخاصة

2020/05/23 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: في إطار تخصيص منتج لكل فئة، تطلق سامسونغ للهواتف نماذج متعددة من الاجهزة المصفحة، حيث قررت هذا العام طرح اجهزة جديدة للعسكريين وقوات الجيش.واعلن سامسونغ عن تطوير هاتف S20 Tactical Edition الذي جاء نسخة معدلة عن أجهزة S20 الشهيرة.ويمتاز الهاتف الجديد بأنه محمي من الصدمات والماء والغبار بهيكل متين مصنوع […]

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