روجينا تكشف كواليس مثيرة عن شخصية فدوى فى مسلسل “البرنس”

2020/05/23 | 13:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الفنانة المصرية روجينا، تفاصيل وكواليس مشاركتها في مسلسل البرنس، قائلة إن المخرج محمد سامي عندما أخبرها أنها ستمثل شخصية تاجرة مخدرات أصيبت بالذهول وكان رد فعلها غريب.وقالت روجينا، خلال لقائها مع برنامج “كل يوم” المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”: “إنه لعب معايا لعبة التحدي وكان على ثقة كبيرة في موهبتي، كنت برغى بالساعة

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