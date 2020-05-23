فكر مهدي عامل اليوم... أكثر توهّجاً - موريس نهرا

2020/05/23 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موريس_نهرا لم يكن الشهيد مهدي عامل – حسن حمدان، مجرّد كاتب سياسي غزير في نتاجاته، بل هو مفكّرٌ مميز، يفيض حيويةً ودفقاً فكرياً.



وقد تميز في أسلوبه الذي يستثير السجال وإعمال الفكر، الذي هو أساس إنارة طريق الوعي والمعرفة، طريق النضال والتغيير الثوري.ألم يقل ماركس أن "الفقر لا يصنع ثورة وإنما وعي الفقر هو الذي يصنع ثورة"...



لذلك نرى في أبحاث مهدي الفكرية توجّهاً منصبّاً على كشف مكامن الخلل الأسا ......





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