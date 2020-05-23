الماركسية كعتبة تمهيد للتحوليّة - عبدالامير الركابي

2020/05/23 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي ليس في الماركسة مايوصل بينها وبين "التحولية"، والحديث هنا يشتمل على ظاهرتين من عالمين منفصلين تماما، ومع هذا ورغمه وفي الواقع العملي، ثمة مايجبر المراقب على توخي درجة الايقاعية الممنكة التحري لابل الواجبه بين محطتين تبدوان متلازمتين مع انهما غير قابليتين للإشارة بذاتهما الى بعضهما البعض، في الماركسيه نكون في حالة إدارة ظهر كليه لاي احتمالية خارجه عن الثنائية الطبقية والتصارعية ......





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