ستالين رمز العصر - ليلى فؤاد نصار

2020/05/23 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ليلى_فؤاد_نصار شخصية ستالين غير قابلة للتعريف بالكلمات، فإننا مهما قلنا عنه لين يكون كافياً أبداً.



وقد تم الاعتراف بكونه هو والاتحاد السوفييتي من ظواهر القرن العشرين.



واصفة التي يعرفه بها حتى ألدّ أعدائه هي رجل الدولة وقائد الجيش وصاحب الاستراتيجية العبقري.



كما أنه في نظر الشعب الروسي أب وحامٍ لشعوب روسيا، وفي الحقيقة فإنه هو، الجورجي وخريج مدرسة الخوارنة كان يحب روسيا والشعب الروسي حباً شديدا ومميزا ......





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