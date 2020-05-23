إصابة ضابط وشرطيين بتعرضين منفصلين لداعش في سامراء وعكاشات

2020/05/23 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، إصابة ضابط ومنتسبين أمنيين اثنين، اثر تعرضين منفصلين لتنظيم داعش في سامراء وعكاشات.

وقالت الخلية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "إطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية على نقطة تابعة الى اللواء 17 بالشرطة الاتحادية في منطقة البو خدو/ جلام سامراء، قد أسفر عن جرح منتسبين إثنين".

وأضافت أن "عناصر من عصابات داعش الارهابية استهدفت نقطة تابعة الى فرقة المشاة الأولى في تقاطع عكاشات، ما اسفر عن جرح ضابط".

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