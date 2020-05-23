بعد زيارة السعودية.. هل سيتوجه العراق إلى الكويت لتطوير العلاقات الاقتصادية والحصول على الدعم المالي؟

2020/05/23 | 14:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يبدو أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، سيعمل على استحصال القروض من بعض الدول لتمويل خزينة الدولة وتوفير السيولة المالية لدفع رواتب الموظفين، حيث بعد الزيارة الأولى لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة علي علاوي إلى السعودية والاتفاق على محاور عديدة بينها الدعم النقدي للموازنة، سينطلق العراق إلى الكويت […]

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