حفلات عيد الفطر أونلاين مع ابرز نجوم الوطن العربي

2020/05/23 | 14:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حمست شركة روتانا الجمهور قبل أيام، جمهورها على حفلات عيد الفطر لهذه السنة لاسيما وأن الكثير كان ينتظر مصير هذه الحفلات بعد التوقف التام بسبب إنتشار كورونا.وقالت روتانا في تغريدة على صفحتها في موقع تويتر “إشتقتوا للحفلات ؟ حفلات عيد الفطر ٢٠٢٠ هالسنة غير، بنكون معيدين معاكم من البيت بحفلات أونلاين لايف مع […]

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