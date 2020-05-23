اتحاد الكرة يحدد مساحة مقره الجديد

2020/05/23 | 14:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساحة مقره الجديد في العاصمة بغداد.وقال رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة اياد بنيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الهيئة حددت قطعة ارض في العاصمة بغداد بالتنسيق بين الهيئة وامانة بغداد عن طريق امين السر محمد فرحان”.وأوضح أن “المكان الذي تم تحديده، تبلغ مساحته 60 دونماً […]

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