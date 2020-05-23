ديالى تسجل انتاجا قياسيا من “الرقي” لأول مرة بتاريخها وتطالب بوقف الاستيراد

2020/05/23 | 14:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، السبت، عن وصول انتاج الرقي معدلات غير مسبوقة تجاوزت الالف طن يوميا، مؤكدا أن معدلات الإنتاج هي الأولى في تاريخ المحافظة.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” انتاج محصول الرقي والذي يمثل فاكهة الصيف على مائدة العائلة العراقية وصل الى معدلات غير مسبوقة […]

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