2020/05/23 | 14:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أدلت الممثلة التركية هازال كايا بتصريح حول علاقتها بـ الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ والذي أدت دور البطولة إلى جانبه في المسلسل الشهير “العشق الممنوع” قبل 10 سنوات تقريباً.أنه من النادر الحصول على صديق حقيقي ولمدى من العمر في الوسط الفني التركي، معتبرة الفنان تاتليتوغ نعمة من الله لها.هازال أكدت أن كيفانش هو الوحيد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هازال كايا تكشف عن صداقتها مع كيفانش تاتليتوغ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هازال كايا تكشف عن صداقتها مع كيفانش تاتليتوغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).