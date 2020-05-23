مسؤول حكومي سابق يحذر من ولادة “امارة نائمة” في بوابة ديالى الجنوبية

2020/05/23 | 14:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..حذر مسؤول حكومي سابق في ديالى، السبت، من ولادة ما اسمتها امارة داعشية نائمة في بوابة المحافظة الجنوبية.وقال عضو مجلس ناحية كنعان المنحل(20كم شرق بعقوبة) جمال الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” بزايز كنعان في اقصى جنوب ناحية كنعان لايمر اسبو الا وتسجل هجوم او اكثر على القرى او نقاط الجيش ويسقط جرائها […]

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