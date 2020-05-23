2020/05/23 | 14:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع وصول شهر رمضان المبارك الى أيامه الأواخر بدأت استعدادات العائلات في مدينة الموصل بحذر لعيد الفطر المبارك ، ورغم ذلك تجد سوق النبي يونس تكتظ بالمتبضعين حتى ساعات متأخرة من الليل.وقال عباس الشبكي وهو موطن موصلي في حديث لـ”العهد نيوز”، “نستقبل عيد الفطر المبارك بقلوبٍ ايمانية خالصة لله , حيث بدانا بالاستعداد للعيد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. العائلات الموصلية تستقبل عيد الفطر بالتبضع في سوق النبي يونس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. العائلات الموصلية تستقبل عيد الفطر بالتبضع في سوق النبي يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).