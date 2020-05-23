العراق يعلن الاتفاق مع السعودية على تفعيل الربط الكهربائي وتطوير سوق الطاقة

2020/05/23 | 14:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، السبت، الاتفاق مع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان على تفعيل الربط الكهربائي بين العراق والسعودية.

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