عيد الفطر بدأ السبت في دولتين والأحد في 17 دولة عربية وخمس دول تتحرى هلاله مساء اليوم

2020/05/23 | 14:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تحتفل 17 دولة عربية بأول أيام عيط الفطر الأحد، فيما أعلنت دولتان السبت أول أيام العيد، على أن تستطلع 3 دول أخرى الهلال مساء السبت

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