قائممقام الرطبة: القضاء يعاني من ازمة خانقة في توفير المياه الصالحة للشرب

2020/05/23 | 14:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أكد قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ،السبت، أن الاحياء السكنية للقضاء تعاني من ازمة مياه خانقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ 6 اعوام دون وجود اي معالجة تذكر على الرغم من المناشدات العديدة للجهات المعنية بمعالجة هذه الحالة .وقال الدليمي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” قضاء الرطبة […]

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