السعودية تبدي استعدادها لدعم العراق في جميع المجالات

2020/05/23 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، عن دعم بلاده للعراق في جميع المجالات.

وأوضحت السفارة العراقية في السعودية في بيان، ان وفد الحكومة العراقية المؤلف من وزير المالية ووزير النفط وكالة علي عبد الأمير علاوي، وسالم الجلبي مستشار رئيس الوزراء، أكدا خلال لقائهما وزير الخارجية السعودي وعددا من مسؤولي الوزارة، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، واستعداد العراق لتوثيق علاقاته مع السعودية وتنسيق المواقف بالقضايا العربية والدولية.

وأكد بيان السفارة ان وزير الخارجية السعودي أبدى استعداد بلاده لدعم الحكومة العراقية، لتجاوز أزمة الإرهاب والعمل لضمان عودة الأمن والازدهار الاقتصادي للعراق.

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