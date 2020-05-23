القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل اثنين من قادة داعش في سوريا

2020/05/23 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت القيادة المركزية الأميركية، عن مقتل اثنين من قياديي تنظيم داعش الإرهابي بغارة لقوات التحالف الدولي شرقي سوريا.

وأوضحت القيادة في بيان، ان القياديين بالتنظيم الإرهابي أحمد عيسى إسماعيل الزاوي، وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي، قتلا بغارة مشتركة لقوات التحالف بالتعاون ومع قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور السورية، في السابع عشر من الشهر الجاري، مبينة ان الزاوي المعروف بأبي علي البغدادي كان واليا لداعش بمناطق شمالي بغداد، ومسؤولا عن نشر وتبليغ التوجيهات الإرهابية لعناصر التنظيم، فيما عمل الجغيفي مسؤولا كبيرا للعمليات اللوجستية الإمدادات للتنظيم الإرهابي ومسؤولا عن عملية تأمين ونقل الأسلحة ومواد العبوات الناسفة والأفراد في العراق وسوريا.

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