تسجيل ثلاث اصابات جديدة بكورونا في محافظة عراقية

2020/05/23 | 14:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي مسؤول يوم السبت بتسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة كربلاء.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان نتائج الفحوصات المختبرية التي اجرتها دائرة صحة المحافظة اظهرت اصابة ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الجمعة تسجيل ٧ وفيات و٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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