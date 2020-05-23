2020/05/23 | 14:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت , العراقيين بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقال صالح في تغريدة على حسابه في تويتر: “بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم بأحرّ التھاني وأزكى التبريكات لأبناء شعبنا”.واضاف ان “تضافر الجهود وإرساء التضامن والتكاتف بين العراقيين لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وانتشار جائحة كورونا، غاية سامية نبيلة نؤكد عليها من أجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يهنىء العراقيين بمناسبة عيد الفطر المبارك) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يهنىء العراقيين بمناسبة عيد الفطر المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).